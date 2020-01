Dopo la lunga vacanza natalizia in Sudamerica tra bagni in piscina e gite alle cascate, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati a farsi vedere in pubblico in occasione della conferenza stampa di ‘Ex on the Beach’. Qualche mese fa era stato infatti annunciato che i due ex gieffini vip erano stati scelti per condurre la nuova edizione del programma di Mtv. Eccoli quindi a Milano in posa davanti ai fotografi dopo aver risposto alle domande dei giornalisti. Lo show andrà in onda da mercoledì 22 gennaio alle 22.50.

Per l’occasione Ignazio, 27 anni, ha scelto una maglietta con stampe sulle tonalità del blu e del bianco, pantaloni blu e stivali con la fibbia. Curatissimi i capelli ricci a cui tiene molto. Chechu, 29 anni, ha optato per una maglia bianca con righe blu e rosse, jeans a zampa e stivali marroni. Sopra un cappotto tartan.

La coppia è insieme ormai da oltre due anni e i sentimenti che provano l’uno per l’altra sono sempre più forti. Il matrimonio e anche la cicogna sembrano avvicinarsi, visto anche che l’ex ciclista ha rivelato di sentirsi pronto a mettere su famiglia con la sorella di Belen. “Sono giovane, ma stare accanto a lei mi ha migliorato come uomo, mi ha reso più maturo. Cecilia è una donna con valori solidi, che mi ha conquistato con la sua bellezza e con la sua semplicità, che a volte è quasi candore. Accanto a lei ho stabilito l’ordine delle mie priorità: ora la parola impegno, l’idea di metter su famiglia, non mi spaventano più”, ha spiegato recentemente a ‘Gente’.

“Bisogna solo aspettare di avere le condizioni giuste, cioè più tranquillità e stabilità. Se devo essere proprio sincero, mi sento più papà che marito, forse anche perché ho tre nipotini che adoro”, ha poi aggiunto. Cecilia, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di voler diventare presto mamma e di voler mettere anche la fede al dito.

Scritto da: la Redazione il 20/1/2020.