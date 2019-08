Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser provocano i follower. Sul social la coppia condivide una foto ‘a luci rosse’: l’argentina indossa solo gli slip e copre il seno con il braccio, lo sportivo e modello porta boxer bianchi. Piovono ‘like’ per lo scatto, che ne totalizza ben 234mila, ma anche le critiche non mancano. Alcuni commentano spietati. Chechu, però, risponde.

“Come corpo ognuno è singolo, come anima mai”, scrive Cecilia Rodriguez per accompagnare la foto con Ignazio Moser. L’immagine ‘a luci rosse’ scatena un vero polverone. “Complimenti per aver raggiunto una meta senza avere né arte né parte. C è chi studia una vita si laurea, si specializza eppure non arriva a certi livelli di benessere a 30 anni. Avete avuto la fortuna di saper cavalcare il successo di una sorella che anche lei voglio dire...cosa fa? Vi ha inserito a tutti nel mondo dello spettacolo pur non sapendo fare nulla di nulla...ma il problema è di chi vi segue e di chi con un like vi fa guadagnare soldi che non meritate minimamente”, scrive la signora Paola.

Franca usa parole forti nei confronti della 29enne: “Fate pena, ma solo perché siete concentrati solo su una cosa e la vita è anche altro. Un figlio di papà e una mantenuta dalla sorella che senza lei stavi in Argentina. Cresci”. La Rodriguez stavolta replica: “Ma se così fosse? Cos’ che ti dispiace? Mica mi mantieni tu”.

VIDEO

Tra i tanti, c’è chi difende a spada tratta i due, in questi giorni in vacanza sulle Dolomiti. Uno dei commentatori scrive: “Si denuda la De Lellis e tutti a dire bella brava ecc... Si mette uno slip la Rodriguez e si copre il seno “zocco*a, pensi solo a spogliarti... Ti mantiene tua sorella, torna in Argentina", ma che razza di gente c'è in Italia? Io mi dissocio da questi scemi".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.