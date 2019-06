Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sulle pagine di Chi si lasciano andare e con molta sincerità lanciano frecciatine a Giulia De Lellis e Andrea Iannone, nuova coppia dell’estate 2019.

L'argentina non è tenera. Le frecciatine a Giulia De Lellis, ora felice con Iannone, ex di Belen Rodriguez, vanno a segno. Cecilia Rodriguez sottolinea che la 23enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora influencer di successo, e il pilota 28enne sono perfetti insieme anche per l'altezza di entrambi. "Sono alti un metro e una banana", fa sapere. Ignazio Moser prova a stopparla, ma senza successo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'intervista al settimanale parlano anche delle vacanze: andranno a Ibiza e poi a New York, dove l’argentina sarà impegnata per lavoro. Sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino dicono entrambi di essere molto felici. Poi arrivano le frecciatine a Giulia De Lellis. Ci pensa Chechu stavolta a dire la sua senza peli sulla lingua…

“Tutti nelle interviste dicono: 'Che belli o auguri e figli maschi’. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi come dite voi qui in Italia sono alti 'un metro e una banana', Precisi precisi”, fa sapere la ragazza. Ignazio cerca di metterci una pezza: “No, amore, non puoi dire così”. Ceci invece ribadisce: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo. Lo scriva”.

Dopo le frecciatine, si parla anche di un figlio. Ignazio lo vorrebbe pure subito, Cecilia vuole aspettare la grande occasione in tv e a proposito di piccolo schermo sottolinea: “Sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre”.