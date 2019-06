Cecilia Rodriguez con i genitori a Trento da Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez porta a Trento i genitori per uno splendido weekend in alta quota dal fidanzato Ignazio Moser. Da Milano in auto si dirige verso la città natale del quasi 27enne con Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Insieme a loro c’è pure Aspirina, la cagnolina della modella 29enne.

Vive ore spensierate a Trento. Cecilia Rodriguez si rilassa con i genitori e Ignazio Moser. Il papà va in bicicletta, segue percorsi sterrati con la mountain bike, sempre ripreso da ‘genero’. Poi ammira i panorami mozzafiato del luogo meraviglioso, dove regna pace e tranquillità in compagnia della figlia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno davvero sul serio. E le nozze, nonostante i due smentiscano sempre, potrebbero non essere così lontane. I genitori di Chechu a Trento con la coppia testimoniano la vicinanza della famiglia Rodriguez a quella della famiglia Moser. I 'consuoceri' abitano lì, sicuramente la frequentazione c’è e questo fa pensare alla voglia di famiglia dei due giovani.

“Io ho 29 anni, lui sta per farne 27. A me non piace sbagliare, ci penso tanto prima di fare qualcosa. Un figlio non è una scelta che si fa così. Ho detto che preferisco godermi adesso lui, poi quando arriverà… Arriverà quando dovrà arrivare. Questa cosa di fare tanti piani non ha mai fatto parte di me”, ha detto recentemente Cecilia Rodriguez in tv. Anche sulle nozze con lo sportivo e modello ha glissato. Ma a Trento porta i genitori. Il padre e la madre con Ignazio Moser sono in grande sintonia.

Il weekend trascorre in fretta. Ceci e Nacho sono anche protagonisti di una serata mondana in città, poi la sorella di Belen si lascia pure immortalare tra i boschi della tenuta del fidanzato con ben poco addosso.

Nonostante siano molto gelosi l’una dell’altro, ai follower entrambi regalano molti scatti caldissimi, ma pure l’immagine di quella famiglia che desiderano mettere perennemente in primo piano.