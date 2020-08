Cosa sta succedendo a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Sono davvero in crisi? Si sono già lasciati? I pettegolezzi si rincorrono da parecchi giorni. Ultimo, in ordine cronologico, a raccontare della maretta tra la sorella di Belen e l’ex ciclista è il settimanale ‘Chi’. Nell’ultimo numero in edicola il magazine diretto da Signorini spiega che i due avrebbero deciso di mettere in pausa il loro amore durante l’ultimo weekend di luglio. Dovevano partire insieme per la Sardegna, i piani sembravano saltati fino a quando Ignazio non corre da Chechu (che nel frattempo aveva raggiunto al sorella in Costiera Amalfitana) e la convince ad andare con lui in Costa Smeralda.

Tutto questo sarebbe avvenuto di lunedì. Il martedì però sarebbe scoppiato un nuovo litigio al Just Cavalli (forse per la gelosia della 30enne argentina). Lei decide di abbandonare l’isola. Avrebbe colto qualcosa di diverso nel comportamento di Ignazio. Adesso i due sarebbero lontani.

Cecilia non ha commentato quanto accaduto, anzi. Da giorni i suoi profili social sono muti. Nessun post, nessuna Story (a parte qualche immagini per pubblicizzare i saldi del suo marchio di costumi da bagno). Cosa molto strana, visto che la bella mora è una che senza condividere la sua vita con i follower non ci sa stare per molto tempo…

E pensare che all’inizio dell’estate Cecilia raccontava questo: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo”. Come possono cambiare le cose in poco tempo…

Scritto da: la Redazione il 13/8/2020.