Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prima foto social insieme dopo la crisi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono la prima foto social insieme dopo la crisi. I due sono nuovamente una coppia. L’addio pareva a un passo. La modella e lo sportivo hanno trascorso agosto distanti, lei a Capri, lui a Ibiza. Anche alla Mostra del Cinema di Venezia hanno fatto passerella da ‘single’ al Lido davanti ai fotografi. E’ tutto rientrato: era solo una ‘pausa di riflessione’. E’ arrivato l’'happy end’ romantico.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si fanno nuovamente rivedere in foto ‘vicini, vicini’. Lo scatto lo pubblica Nacho nelle sue IG Stories. Lui e Chechu sono stati protagonisti di una lunga pedalata in bici: un’escursione piuttosto impegnativa che anche la sorellina di Belen racconta sempre via Instagram.

Si sono ritrovati in Trentino, ora vanno in bicicletta insieme. La 30enne e il 28enne sorridono, più uniti che mai. Hanno deciso di godersi l’una accanto all’altro un weekend di sport nelle Marche. Ignazio Moser, ospite del GQ Bike, ha voluto al suo fianco la bella Cecilia Rodriguez.

Tanta fatica ma la voglia di non dirsi addio e ricominciare il loro percorso insieme. Per Ceci e il figlio di Francesco Moser una bella serata e una giornata in bicicletta, seppur sotto il sole caldo, sui colli attorno a Macerata. La separazione è solo un ricordo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.