Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ripensamenti sulle nozze: 'I tempi sono cambiati’

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrano avere ripensamenti sulle nozze. “I tempi sono cambiati”, scrive la sorella minore di Belen. Rispondendo alle domande dei follower, sorprende tutti con parole inaspettate riguardo il matrimonio col fidanzato.

In tutte le interviste Chechu aveva più volte detto, finora, di sognare un figlio e anche i fiori d’arancio con il suo adorato Nacho. Ora, però parrebbe non essere più così.

Un fan le domanda: “Vuoi ancora sposarti o va bene la convivenza?”. Cecilia rivela: “Ignazio è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”.

Non chiarisce cosa voglia dire fino in fondo, ma mostra la nuova casa dove andrà a vivere con il compagno. Alla fine hanno trovato l’appartamento dei sogni: i due sono nel pieno dei lavori di ristrutturazione. “Manca ancora un po’, ma non c’è fretta”, confida ancora l’argentina.

Convivenza affiatata nella nuova casa milanese, quindi, ma niente matrimonio. Cecilia è felice: “Ignazio mi ha cambiato la vita, me l’ha resa migliore”. A lei basta questo, la fede all’anulare non pare più così importante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2021.