Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul set di 'Ex on the beach 2'

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser danno inizio alla loro nuova avventura da conduttori. I due sul set di “Ex on the beach 2”, che prenderà il via il prossimo 2 gennaio su MTV, debuttano al timone del programma più piccante della tv.

Trucco e parrucco, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si fanno belli per lo show. In camerino sono affiatatissimi e sensuali più che mai.

La modella 29enne e il fidanzato 27enne hanno accettato con gioia il loro nuovo progetto lavorativo: volevano la televisione e se la sono presa. Sognano in grande.

“Ex on the beach 2” non avrà più Elettra Lamborghini a commentare i retroscena più gustosi degli ignari protagonisti che, mentre si godono la vacanza, vedranno arrivare i loro ex, eterni guastatori. L’ereditiera più chiacchierata d’Italia, che ha presentato la prima stagione, ha lasciato il posto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno la loro grande occasione per mettersi in mostra e catturare pubblico con ironia e bravura.

In camerino, dietro le quinte, l’argentina e il fidanzato si fanno ammirare dai follower, condividendo le loro IG Stories.

Nacho sottolinea anche di quante attenzioni goda la sua ragazza rispetto a lui, la make up artist e l’hair stylist se ne prendono cura per esaltare al meglio la sua bellezza.

Il figlio di Francesco Moser ci scherza su e si lascia ammirare al suo fianco a torso nudo, mostrando i muscoli, sicuramente uno dei suoi pezzi forti…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/12/2019.