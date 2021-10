Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la sorpresa di lui per il quarto anniversario: ecco dove l'ha portata

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrano il loro quarto anniversario da coppia. Lo sportivo lo scorso anno aveva fatto una mega sorpresa all’argentina regalandole un romantico weekend a Cortina d’Ampezzo, in una magnifica Starlight Room Dolomites, una camera mobile realizzata in legno di abete e con pareti in vetro, capace di ruotare su se stessa di 360°, così da poter ammirare, stando all’interno, un panorama mozzafiato. L’anno prima era stata la volta del Marocco. Stavolta il 29enne cambia tutto, ma la sorella 31enne di Belen, come una vera detective investigativa, indovina prima di volare via… Nacho l’ha portata ad Amsterdam.

Ceci e il fidanzato visitano un museo, il Rijksmuseum che possiede la più grande collezione di dipinti del Secolo d'oro olandese e una considerevole collezione di arte asiatica. Lo sportivo e modello, conduttore con la fidanzata di Ex on the Beach Italia su MTV, ironizza: “Pensavi che ti portassi ad Amsterdam a fumare e a divertirti… Invece cultura!”.

Prima di prendere il volo per la capitale dei Paesi Bassi, Cecilia nelle sue storie aveva raccontato: “Tutti gli anni il mio fidanzato mi porta in un posto bello per l’anniversario, mi fa delle sorprese. Mi fa delle domande… Quest’anno sono stata veramente brava e ho indovionato, l’ho scoperto dalla sua faccia, ok andiamo lì”.

“Sei contenta della sorpresa - le ha poi sottolineato Ignazio appena atterrati - Sorpresa che poi non è stata una sorpresa… E’ figlia di Sherlock Holmes”.

Ora ad Amsterdam il loro piccolo viaggio è appena iniziato. Moser però ha in serbo altri colpi di scena per i giorni romantici in Olanda: riesce sempre a lasciare Chechu a bocca aperta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2021.