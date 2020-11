Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, romanticissimo terzo anniversario con sorpresa: foto

Cecilia Rodriguez impazzisce di gioia per il suo romanticissimo terzo anniversario con tanto di sorpresa: tutto merito del fidanzato Ignazio Moser che le regala una notte da sogno in cima al mondo. La modella tocca il cielo con un dito e si ritrova a tu per tu con le stelle sulle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo.

Nacho non bada a spese e per la sua bella affitta la Starligh Room Dolomites 360 al Rifugio Col Gallina, una camera mobile realizzata in legno di abete e con pareti in vetro, che ruota su se stessa di 360 gradi, così per donare in ogni istante la migliore prospettiva e seguire il movimento degli astri. I due vivono un’avventura nei pressi di Cima Gallina entusiasmante.

Prima, al tramonto, la coppia si gode una cena rustica piena di specialità del luogo, la gusta all’interno della Starlight Room Dolomites 360°. E’ come vivere una favola. Il costo per l’affitto è di 700 euro a coppia, comprende il trasporto, la cena, il pernottamento e la colazione.

Il terzo anniversario di Chechu e Ignazio, celebratio il 31 ottobre, non poteva essere più entusiasmante. Al mattino presto i due si svegliano all’alba e si guardano attorno stupiti. Sono ancora nel lettone, completamente senza veli: solo un piumone e i cuscini li coprono. Convidono video e foto mentre si baciano appassionati, i follower impazziscono.

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi”, scrive Ignazio Moser. “Ti amo Nachito, ti amo troppo”, gli fa eco la fidanzata. Il weekend è bellissimo, un pausa immersi nella natura, prima al lago di Braies in barca a remi, poi pranzo sotto il sole e via al rifugio per una notte incandescente che ricorderanno a lungo.

Domenica sera il ritorno in famiglia giusto in tempo per fare festa con il padre dell’argentina 30enne, Gustavo Rodriguez, che ha festeggiato il compleanno con i figli e i fidanzati di Ceci e Belen. I suoi 61 anni sono speciali.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.