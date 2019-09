Tra gli ospiti della sfilata di Elisabetta Franchi durante la Fashion Week di Milano i più fotografati sono stati loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia di ex gieffini vip, che si sono conosciuti meno di due anni fa durante la seconda edizione del reality di Canale5, si è presentata all’evento con due look coordinati. Jumpsuit nero per lei, jeans, maglietta, giacchetto di pelle ecologica e stivali, tutto rigorosamente black, per lui.

La 29enne, sorella di Belen Rodriguez, e il 27enne trentino sono arrivati mano nella mano all’appuntamento e nello stesso modo si sono messi in posa per i fotografi. L’amore tra i due è ancora alle stelle, questo è evidente. Presto potrebbero esserci anche i fiori d’arancio e forse, chissà, la cicogna potrebbe spiccare il volo.

Anche il padre di Ignazio, Francesco Moser, ha recentemente commentato la relazione tra loro. Parlando di quando l’argentina e Ignazio trascorrono qualche giorno nella tenuta dei Moser ai piedi della Alpi, ha detto: “Cecilia è una bella ragazza. Quando viene qui prova a fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende domestiche, ma imparerà…”.

