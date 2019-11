Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono pienamente la vacanza d’amore in Marocco, a Marrakech. Solo volati via dall’Italia per celebrare i due anni insieme.

Una pausa dagli impegni professionali per rigenerarsi e stare insieme soli, soletti. La modella 29enne approfitta del viaggio per pubblicizzare i costumi del suo brand. Al caldo, come la sorella Belen alle Maldive, indossa i bikini Me Fui.

Chechu e Nacho, prossimi conduttori, dal 2 gennaio 2020, di “Ex on the beach”, in onda su MTV, in Marocco sono turisti curiosi e attenti alle usanze del luogo, ma pure amanti appassionati cvhe non dimenticano mai di riempirsi di coccole.

La coppia racconta ai fan sul social la vacanza d’amore. Ceci, con i suoi 4 milioni di follower, e Ignazio, che sfiora il milione, acchiappano tantissimi ‘like’ con le immagini e le IG Stories postate.

Al sole in piscina prendono un po’ di tintarella. In Italia piove, ma ai due non interessa. La Rodriguez è sinuosa con il due pezzi nero che ha creato lei stessa. La ragazza ha una forma fisica perfetta e anche a Marrakech, nello splendido Four Season Resort dove alloggiano entrambi, si dà da fare con gli allenamenti in palestra: vuole essere in formissima.

Il fidanzato 27enne, figlio di Francesco Moser, mostra ancora una volta i pettorali e la ‘tartaruga’. Sportivo fino al midollo, ha fatto del suo corpo da adone il suo ‘marchio di fabbrica’ e le donne su Instagram impazziscono per lui, che, però, non dimentica mai l’estrema gelosia della sua ragazza...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2019.