Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanze in quattro in Sicilia con Jeremias e la fidanzata Deborah: foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti per la Sicilia. Con loro ci sono anche il fratello dell'argentina Jeremias Rodriguez e la fidanzata Deborah Togni. Tutti insieme in barca diretti all'isola di Vulcano, nelle Eolie.

La relazione tra Jeremias e Deborah è recente, ma la ragazza è già entrata in famiglia come dimostrano le stories pubblicate dal gruppo nel weekend. Ai fornelli insieme a Cecilia o a cena al ristorante, il gruppetto è inseparabile. Dopo la quarantena trascorsa a Trento, Cecilia e Ignazio non vedevano l'ora di godersi il mare. Di solito in questo periodo dell'anno il clan Rodriguez è già ad Ibiza, ma quest'anno prima di partire per la Spagna, la coppia si è concessa una vacanza in barca in Sicilia. Complici le restrizioni sui viaggi post-Covid, molti vip quest'anno hanno preferito restare in Italia e anche Ceci e Nacho ne hanno aprrofittato.

Chissà se nei prossimi giorni le due coppie voleranno ad Ibiza per raggiungere Belen Rodriguez, quest'anno single, sopo la seconda separazione da Stefano De Martino..

Scritto da: La Redazione il 20/7/2020.