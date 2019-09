Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati sul red carpet di Venezia 76

Cecilia Rodriguez torna a Venezia 76 con Ignazio Moser. I due sono protagonisti in coppia alla Mostra del Cinema, acclamati dai fan e presi d’assalto dai fotografi.

La modella 29enne e lo sportivo 27enne, figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, a Venezia 76 sono veri piccioncini. In motoscafo, prima di sbarcare davanti l’imbarcadero dell’Hotel Excelsior, come tutte le altre star presenti alla manifestazione, raccontano tutte le loro emozioni sul social, nelle IG Stories. Chechu e Nacho sono emozionati e felici di essere all’evento che più conta.

VIDEO

I due prima adottano look sobri, senza esagerare, sporty chic di prendono i riflettori e sorridono agli obiettivi che li immortalano. Poi, nella suite in albergo, si preparano per la serata da sogno da vivere sul red carpet, come fossero stelle del cinema.

Coccole e baci sul tappeto rosso. A Venezia 76 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non nascondono ancora una volta la passione che li avvolge.

L’argentina è elegantissima con l’abito nero firmato da Blumarine tutto piume e paillettes. Il suo aitante cavaliere indossa uno smoking classico firmato da Andrea Versali e conquista tutte le donne presenti al festival.

Dopo la passerella per i due c’è molto altro al Lido: la coppia al party che segue la proiezione di “Om Det Oandliga” si diverte un mondo e fa le ore piccole senza alcun problema: l’occasione è di quelle uniche e speciali.

“Chechu, un po’ indisciplinata come sempre, però per fortuna che c’ero io che l’ho disciplinata un po’ per la storia. Comunque fico fico“, commenta Nacho sul suo profilo Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2019.