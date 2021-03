Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, weekend sulla neve con Andrea Damante ed Elisa Visari

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non se ne stanno chiusi in casa. I due si sono goduti un bellissimo weekend assolato sulla neve in compagnia di Andrea Damante e della sua nuova fidanzata, Elisa Visari. Sulle Dolomiti Nacho e l’ex tronista 30enne hanno persino sciato, accompagnati in cima alla montagna innevata da un gatto delle nevi. Tutto per shooting e pubblicità, certo, ma il divertimento accanto alle loro fidanzate è stato estremo.

Via Giulia De Lellis, nel gruppo entra in pianta stabile l’attrice 19enne a cui l’ex tronista di Uomini e Donne è legato ormai da un po’. Non c’è alcun problema. Andrea è felice con la giovane artista che pare averlo completamente conquistato. Via social non ha problemi a scoprire i suoi sentimenti e le sottolinea: “Quanto ti amo!”.

Chechu è al settimo cielo con accanto Ignazio, con cui ora vuole un figlio. La modella 30enne nella località incantata delle Dolomiti che li ospita prende la tintarella e passeggia, poi sorride accanto all’uomo che ama. Anche con Elisa c’è feeling: l’importante è vedere Damante, a cui il suo ragazzo è legatissimo, nuovamente felice.

Una breve parentesi spensierata prima di tornare a Milano agli impegni lavorativi. Ceci sta per sbarcare con la sorella Belen e il fratello Jeremias stabilmente nel mondo del fashion con una linea di abbigliamento, Hinnominate, un brand tutto loro. Lo sportivo 28enne con cui vuole una famiglia la sostiene al cento per cento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.