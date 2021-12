Cecilia Rodriguez è incinta? Sul social una foto scatena il gossip: guarda

Cecilia Rodriguez è incinta? Sul social una foto condivisa dalla modella 32enne, in cui è insieme al fidanzato Ignazio Moser, scatena immediatamente il gossip: il ventre dell’argentina, che si immortala davanti allo specchio prima di una serata mondana, sembra leggermente arrotondato…

Tutti parlano della presunta gravidanza di Chechu, del resto lei e Nacho non hanno nascosto di sentirsi ormai pronti ad avere un bebè. I due sono in montagna, a Bormio, con i loro due cagnolini, Aspirina ed Ercolino. La sorellina di Belen, però, non scia, si occupa degli animali che adora. “Faccio la dog sitter”, ironizza nelle sue IG Stories: anche questo per i fan sarebbe un indizio della cicogna in arrivo.

VIDEO

Altro particolare che farebbe presagire il pancione in arrivo è la scelta di Ceci di non andare alla Spa. Lei e Moser, insieme ad altri amici, alloggiano nel lussuosissimo QC Terme Hotel Bagni Vecchi. Dopo la mattinata ad alta quota, una volta tornati in albergo, il 29enne e l’allegra combriccola si concedono coccole nello spettacolare centro benessere e termale della struttura. La Rodriguez no.

“Per me niente Spa”, scrive Cecilia. Preferisce un bagno caldo nella vasca colma di schiuma. Molti sono convinti sia perché è incinta: alle donne in gravidanza è sconsigliato l'uso di saune e bagno turco perché la temperatura è troppo alta e si rischia ipertermia, svenimenti e disidratazione.

I rumor riempiono l’aria. Presto i due si trasferiranno nella casa nuova a Milano. “Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi”, aveva detto Nacho a Chi prima dell’estate. “Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini”, aveva aggiunto. “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Spero che accada presto”, gli aveva fatto eco la fidanzata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2021.