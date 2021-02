Cecilia Rodriguez passeggiata con look casual: trench in ecopelle e cappuccio tirato su 

Cecilia Rodriguez a Milano esce per fare una passeggiata con la sua adorata cagnolina Aspirina. La modella che il prossimo 18 marzo compirà 31 anni adotta un look casual: indossa un trench lungo in ecopelle. Sotto, per proteggersi dal freddo, ha un piumino leggero e una felpa con il cappuccio tirato su. L’argentina sceglie pure i pantaloni dritti sempre in ecopelle, scarpe sportive allacciate a corredare l’outfit. Mascherina ben messa sul volto, Chechu sembra mimetizzarsi tra la gente, forse non vuole attirare l’attenzione dei paparazzi, che, però, la riconoscono lo stesso.

Cecilia cammina a passo spedito insieme all’animale. Ha sempre il cellulare tra le mani. Anche quando si ferma e si siede per un attimo con Aspirina vicina a lei su un muretto, manda messaggi con lo smartphone: forse di lavoro o al fidanzato, chissà.

Nonostante l’occhio indiscreto dei fotografi la pizzichi, le altre persone non sembrano accorgersi di lei. Il trench lungo e soprattutto il cappuccio tirato su e la mascherina la rendono quasi invisibile ai fan, quelli che ogni giorno la seguono sul suo profilo Instagram, dove conta ben 4 milioni e 300 mila follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.