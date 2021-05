Cecilia Rodriguez: 'Mi piace litigare con Ignazio, così poi facciamo l’amore’

A Cecilia Rodriguez litigare con il fidanzato Ignazio Moser non dispiace per niente. Anzi, qualche alterco di coppia ogni tanto lo cerca di proposito. Il motivo? Dopo aver tenuto il broncio per un po’ arriva poi il momento di fare la pace e, soprattutto, di “fare l’amore”. La 31enne lo ha fatto sapere via Instagram Stories mentre, nella tarda serata di lunedì, spiegava che forse tra il suo fidanzato e Matteo Diamante la situazione all’Isola dei Famosi è un po’ sfuggita di mano. I due hanno infatti litigato in maniera pesante e addirittura è dovuto intervenire Andrea Cerioli per dividerli ed evitare che potessero arrivare alle mani.

Parlando di quanto successo sul social, la sorella di Belen ha affermato: “Forse hanno litigato un po’ troppo. Ma io devo dire la verità, a me le litigate piacciono. Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. A me piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo”.

Chechu, come la chiamano gli amici, per la prima volta dopo molto tempo si ritrova in questi giorni a vivere da sola nell’appartamento che condivide a Milano con Moser. Senza il compagno 28enne a fianco però non riesce a dormire bene. Ha spiegato che le capita di addormentarsi presto la sera e di svegliarsi nel cuore della notte. Non riesce però più a riprendere sonno e così, quando finalmente si riaddormenta ormai all’alba, finisce per rimanere nel letto fino alle 11 di mattina o anche oltre. E’ notoriamente una “dormigliona”.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2021.