Cecilia Rodriguez, 29 anni, posta sul suo profilo social una foto in cui sfoggia un look mozzafiato: un abito nero dalle trasparenze vedo non vedo con strascico che lascia scoperte le gambe. La sorella minore di Belen Rodriguez si trova in Montenegro per la settimana della moda.

Cecilia è arrivata accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser. La coppia è stata invitata a partecipare alla settimana della moda organizzata nel paese balcanico. La Rodriguez e Moser hanno presenziato insieme all'ex volto di "Uomini e Donne" Nicole Mazzocato al fashion show di Sylvio Giardina. Chechu, come mostra anche lo scatto condiviso su Instagram, era strepitosa in nero. Per l'occasione ha scelto un look impeccabile che le stava divinamente. I capelli legati lascivano scoperto il viso. Pefetto anche il make-up: Cecilia ha voluto mettere in risalto gli occhi con lo smokey eyes mentre le labbra erano rosso fuoco.

La carriera nel mondo della moda della minore delle Rodriguez continua a gonfie vele. Richiestissima anche all'estero è stata invitata in occasione della settimana della moda organizzata in Montenegro. Di ricente la sua bellezza è sbarcata anche in Francia: Maxim France le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/7/2019.