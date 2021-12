Cecilia Rodriguez non lo accetta: 'A volte mi taglierei le dita dei piedi…’

Cecilia Rodriguez ha un cruccio. La showgirl infatti vorrebbe tanto potersi far regalare le scarpe della sorella Belen (che ne ha una collezione da capogiro), o almeno usarle ogni tanto. Eppure non può: le due infatti portano numeri diversi. Se la maggiore ha 37, la minore ha 39. In questi giorni Chechu è ancora più infastidita da questo fatto visto che insieme a Belù sta organizzato il ‘Sister’s Market’, una sorta di temporary store dove le due metteranno in vendita abiti e accessori che arrivano direttamente dai loro guardaroba.

“Belen ha tirato fuori tantissime scatole di vestiti dal suo guardaroba”, ha spiegato Cecilia in alcune Instagram Stories. La 31enne ha quindi aggiunto: “Lei ha il numero 37, io 39. A volte mi viene voglia di tagliarmi le dita dei piedi…”.

Nel frattempo se la relazione tra Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser prosegue a gonfie vele (i due stanno per trasferirsi nella loro nuova casa a Milano), Belen sembra ormai sempre più distante dal padre di sua figlia Luna Marì, nata solo la scorsa estate, ovvero Antonino Spinalbese. I due non si vedono più insieme da molto tempo e lui non sembra neanche più vivere stabilmente a Milano…

Scritto da: la Redazione il 22/12/2021.