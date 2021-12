Cecilia Rodrgiuez 'oscurata’ da Instagram, interviene Belen

Da qualche tempo diversi influencer italiani si lamentano del fatto che Instagram non mostra più le loro Stories e i loro post ai follower come faceva prima (e questo si tramuta spesso in un danno economico). Ritengono di essere stati in qualche modo “oscurati” dalla piattaforma di condivisione online. A quanto pare la stessa sensazione (forse supportata da una diminuzione del numero di visualizzazioni) ce l’ha anche Cecilia Rodriguez, che con gli strumenti digitali guadagna piuttosto bene. Così in suo aiuto è subito accorsa la sorella Belen (le due hanno anche una linea di abbigliamento e un’altra di costumi insieme), che ha fatto un appello ai suoi oltre 10 milioni di seguaci, chiedendo loro di attivare le notifiche per i contenuti social di Chechu, 31 anni.

In alcune Stories Belen, 37 anni, ha affermato: “Gli algoritmi di Instagram a volte fanno un po’ di casino, mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories”. “Quindi se non volete perdervi nessun contenuto di Cecilia Rodriguez che ha un Instagram pazzesco, soprattutto quando fa le Stories di moda che a me fanno impazzire, attivate le notifiche”, ha poi aggiunto.

Tra gli altri si è lamentata di essere stata recentemente penalizzata da Instagram anche Aurora Ramazzotti.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2021.