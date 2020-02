Ecco Cecilia Rodriguez a passeggio per le vie di Milano. La showgirl argentina è stata paparazzata durante un giro per il centro del capoluogo meneghino, città dove vive ormai da diversi anni. La sorella di Belen però non era accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser, ma da un’amica. Pantaloni lucidi, cappotto tartan, maglia bianca e borsa a tracolla: alla vista del fotografo non si è scomposta. Orami all’attenzione mediatica è abituatissima.

Tra poco più di un mese, il 18 marzo, Chechu, come la chiamano simpaticamente gli amici, compirà 30 anni. E’ un traguardo importante. Starà organizzando un grande evento per festeggiare? Quel che è certo è che le cose per lei sembrano stare andando molto bene, sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale. E’ infatti da poco al timone di un programma di Mtv, ‘Ex on the beach’. E al suo fianco alla conduzione dello show c’è proprio la dolce metà Ignazio Moser, 27 anni, conosciuto ormai oltre due anni fa al ‘Grande Fratello Vip’.

Parlando dell’esperienza insieme sul set il trentino ha recentemente rivelato: “Per i miei commenti ho preso qualche schiaffo da Cecilia durante le riprese. Perché facevo troppe ironie”. Cecilia, notoriamente un bel po’ gelosa, ha comunque apprezzato il fatto di poter lavorare insieme a Ignazio, da cui non si separerebbe mai. “Voglio fare tutto con Ignazio, infatti nella vita cerco sempre scuse per non uscire. Stiamo a casa che ci divertiamo. E ora lavoriamo anche assieme, il che è un bello step verso qualcosa che ci piacerebbe sfruttare in future”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 13/2/2020.