Cecilia Rodriguez: 'Ecco perché sto riducendo la carne dal mio menù'

Cecilia Rodriguez nelle sue IG Stories parla della sua dieta quotidiana. La modella argentina ha deciso di dare una direzione diversa alla sua alimentazione. La bella 30enne rivela: “Ecco perché sto riducendo la carne dal mio menù”.

Per anni ha mangiato bistecche succulente, a casa e al ristorante. Ora non è più così. Ceci mostra ai follower alcuni prodotti vegani che le sono stati inviati in regalo per “creare un po’ più di consapevolezza sulla sofferenza degli animali e l’impatto sul nostro pianeta”.

“Sicuramente è un argomento un po’ particolare di cui non mi sento di parlare perché non sono vegana”, chiarisce la Rodriguez.

Poi Chechu svela di aver cancellato o almeno ridotto alcuni alimenti avvicinandosi al pensiero vegano, anche se non ha ancora intrapreso quella strada: “Nel tempo ho cercato di mangiare meno carne, di ridurre. Tante cose, tipo il latte di mucca, non lo prendo più, perché sono diventata intollerante. Soprattutto sapete che amo gli animali e ci tengo tantissimo. Però è un argomento molto particolare perché io non ho rinunciato a tutto quello a cui si può rinunciare. Ma quello che posso, lo faccio!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2021.