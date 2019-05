Cecilia Rodriguez, 29 anni, posa in uno scatto postato sul social con la sua adorata Aspirina, le tenera jack russell che l'accompagna dappertutto. Nello scatto la sorella minore di Belen Rodriguez indossa una maglia nera a maniche lunghe abbinata a shorts di jeans e stivali sempre black. Come accessorio, l'ex gieffina vip sceglie una borsa chiara davvero fashion.

Per lo scatto da condividere con i follower che la seguono su Instagram, Cecilia ha scelto una location campestre e mentre posa la sua cara Aspirina ne approfitta per farsi un giretto all'aria aperta. La mamma Veronica Cozzani commenta: "Que hermosa!". E' bella la Rodriguez, per la madre ma anche per i suoi tanti fan: "In queste settimane hai una luce particolare negli occhi. Bellissima", si legge sul social. E poi ancora: "Bambolina, bellissima ogni foto che posti, sei sempre al top, il tuo look, le tue borse, le tue scarpe fantastiche. Buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio a te e a Ignazio".

Cecilia Rodriguez ama interagire con i suoi ammiratori su Instagram e in una story risponde anche a chi le chiede cosa ne pensa di Soleil Sorgé, la fidanzata di suo fratello Jeremias (l'amore è sbocciato durante la scorsa edizione dell'"Isola dei Famosi"): "Mi piace tanto, è una delle cognate che si comporta meglio", dichiara. Poi, però, all'ex naufraga manda, scherzando, un messaggio: "Attenta". E nel dirlo indica i suoi occhi, come a lasciare intendere che non la perde di vista.