Cecilia Rodriguez per la prèmiere de ''Il Diavolo veste Prada 2'' a Milano sceglie un look alla Miranda Priestley: guarda

Mini abito ‘red’ per l’argentina 36enne, capelli rigorosamente raccolti e accessori, compresi i guanti, ‘black’

“Io sono pronta per l’evento dell’anno, quello che tutte noi aspettavano”, racconta nelle Storie

E’ divina e ammicca ai fotografi che scattano all’impazzata. Cecilia Rodriguez per la prèmiere de Il Diavolo veste Prada 2 a Milano sceglie un look alla Miranda Priestley, l'iconica direttrice della rivista di moda Runway nel film interpretata da Meryl Streep. La 36enne argentina indossa un mini abito ‘red’, porta i capelli rigorosamente raccolti e arricchisce la mise con accessori, compresi i guanti e gli occhiali da sole, ‘black’.

Cecilia Rodriguez per la prèmiere de ''Il Diavolo veste Prada 2'' a Milano sceglie un look alla Miranda Priestley

“Io sono pronta! Stasera c’è l’evento dell’anno, quello che noi tutte aspettavamo… Parteciperò alla prima de Il Diavolo veste Prada 2. Sono davvero molto contenta, ringrazio per l’invito. Il film sarà disponibile nelle sale dal 29 aprile. Potete andare tutti a vederlo”, sottolinea nelle sue Storie. Poi fa vedere il suo look ai follower: “Figo, io vado, non posso arrivare in ritardo, ci aggiorniamo”.

Mini abito ‘red’ per l’argentina 36enne, capelli rigorosamente raccolti e accessori, compresi i guanti, ‘black’

In Rinascente, dove si svolge l'evento, incontra altri amici vip, tra i quali Anna Dello Russo

Chechu si fa vedere mentre nella macchina, guidata da un autista, raggiunge il centro. In Rinascente, dove tutto va in scena, parla con alcuni amici, altri volti vip, come Anna Dello Russo, poi si mette in posa sul tappeto rosso. Il 15 ottobre scorso lei e il marito Ignazio Moser sono diventati genitori di Clara Isabel. La sorellina di Belen è già tornata in forma top e alla serata mondana è perfetta.