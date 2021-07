Cecilia Rodriguez finalmente incontra la nipotina Luna Marì: guarda

Cecilia Rodriguez finalmente incontra la nipotina Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Dopo aver festeggiato il compleanno di Ignazio Moser, la 31enne è andata in Veneto per conoscere la piccola. Belen e Antonino infatti hanno deciso di vivere i primi momenti con Luna sull'Isola di Albarella in totale relax.

Zia Cecilia allora si è precipitata nella villa presa in affitto dalla sorella per conoscere la nipotina. Abbracci e super coccole tra Cechu e Luna. La Rodriguez ha subito preso in braccio e cullato la piccola di casa. Felicissimo anche Ignazio Moser, a suo agio a casa della cognata. A riprendere i primi momenti in famiglia è stata Patrizia Griffini, l'amica di Belen, anche lei in visita nella villa veneta. Da giorni Cecilia sognava il momento dell'incontro. La Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per i bambini.

Cecilia è legatissima a Santiago, il bimbo di 8 anni che Belen ha avuto da Stefano De Martino e adesso non vede l'ora di spupazzarsi la piccola Luna.

Scritto da: La Redazione il 16/7/2021.