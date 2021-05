Cecilia Rodriguez sui rapporti con Giulia Salemi: 'Dopo che ha avuto una mezza storia con mio fratello e quella cosa su Iannone...'

Cecilia Rodriguez, ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, parla dei rapporti con Giulia Salemi. La modella 31enne si scopre sull’influencer 28enne e dice la sua. Tra le due non c’è amicizia, l’argentina spiega il motivo e racconta: “Dopo che ha avuto una mezza storia con mio fratello e quella cosa su Iannone…”.

Zorzi parte subito alla carica, mostra a Chechu una foto che la ritrae insieme alla Salemi, la sorella di Belen non si fa pregare. “Posso raccontare la verità? La raccontiamo dai…”, dice. “Ho conosciuto Giulia qualche anno fa, circa due anni fa, per dei lavori che abbiamo fatto insieme”, aggiunge.

Cecilia Rodriguez arriva piano piano al punto e svela perché ora i rapporti con l’italo-persiana sono inesistenti: “Se ho un rapporto civile con Giulia? All'inizio tutto bene, poi è successo…non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio ex fidanzato, però una che ti dice: ‘Amica, amica, amica’… E vero che non poteva farmi una telefonata perché era dentro al Grande Fratello, però per me non sono cose che si fanno…ma non è stato quello il problema”.

Poi aggiunge: “Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più due più due e ho detto insomma…. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che".

La Rodriguez ha visto di cattivo occhio il grande interesse di Giulia Salemi per gli uomini legati alla sua famiglia, anche con lo stesso Monte, che lei aveva lasciato in diretta tv proprio al GF Vip nel 2017. L’influencer si è legata al pugliese dentro la Casa nell’edizione 2018 del reality show.

Ceci con Zorzi parla pure dell’Isola dei Famosi e Ignazio Moser: “Mi piacerebbe moltissimo che vincesse Ignazio, anche se forse sarebbe ingiusto per chi è entrato prima. Per me deve vincere chi è generoso con gli altri, chi si dà da fare, e lui ha dimostrato di esserlo. Mi piacerebbe anche che vincesse Valentina”.

Tommy le domanda chi nel cast potrebbe essere l’ideale di donna che piace a Nacho. Cecilia non si risparmia: “Vera Gemma? Beh, lui se n'è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui. Sicuramente con Francesca Lodo ci proverebbe se non fosse fidanzato con me. Iva Zanicchi? Tutta la vita. Elettra Lamborghini? Lei è un po' come noi, una camionista. Beatrice Marchetti invece è una bellissima ragazza, quando l'ho vista ho detto: ‘Oddio…’”.

“Penso che Ignazio avrà modo di riflettere su se stesso e sulle cose che non vuole fare. A me i reality sono serviti molto in questo. Penso che questa esperienza servirà molto al nostro rapporto - sottolinea ancora la modella - Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall'Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.