Cecilia Rodriguez rivela quanti figli vuole da Ignazio Moser. La bella argentina 30enne si concede ancora una volta ai fan, sul social risponde alle domande dei follower, e svela di desiderare una famiglia molto numerosa.

“Vorresti avere dei figli?”, le domanda qualcuno. Chechu non ha dubbi: “Sì, ne vorrei avere tanti, minimo tre: dici che mi devo mettere al lavoro?”.

VIDEO

Nacho è la sua vita: ha risolto tutti i problemi insieme al fidanzato e ora sogna un futuro pieno di bambini con lui. Nelle sue IG Stories confessa anche che di non prendere la pillola anticoncezionale: non avrebbe alcun problema a rimanere incinta

Insieme a Moser ha appena festeggiato il suo terzo anniversario sulle Dolomiti. Ignazio ha affittato la Starligh Room Dolomites 360 al Rifugio Col Gallina, una camera mobile realizzata in legno di abete e con pareti in vetro, che ruota su se stessa di 360 gradi. Quando le domandano come sia stato trascorrere la notte guardando le stelle in cima alla montagna, Ceci risponde: “A dir la verità è stato pazzesco, non mi aspettavo che mi portasse in un posto del genere, è stato davvero” bravo”. La modella poi rivela le sue misure: “Sono alta un metro e settantacinque e peso, ora 59 chili, sono arrivata anche a 64, altre a 58”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2020.