Cecilia Rodriguez affranta e disgustata: 'Mi hanno rubato in casa di nuovo'

Cecilia Rodriguez è affranta, ma anche disgustata. Sul social rivela il motivo per cui non è stata molto presente: ‘Mi hanno rubato in casa di nuovo”. La modella 32enne è stata vittima ancora una volta dei ladri, è il secondo furto in poco più di un anno.

Le smorfie di Chechu parlano chiaro, contiene la rabbia, ma non ne può più. “Ieri (domenica, ndr) non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”, rivela in alcuni video nelle sue IG Stories.

E’ stufa di questa situazione. “Non ho niente da dire”, conclude sconfortata. Non regala particolari, non dice se ha subito il furto nella casa da cui sta traslocando o in quella nuova acquistata con Nacho.

La sorella di Belen e il fidanzato Ignazio Moser erano già stati vittime di malfattori a febbraio 2021. “Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”, aveva scritto lo sportivo sul social denunciando l’accaduto.

A gennaio scorso la banda che aveva svaligiato il loro appartamento e molte altre case dei vip è stata catturata dalle Forze dell’Ordine. Cecilia sul social aveva fatto sapere lapidaria: “Leggo che è stata recuperata parte della refurtiva, ma noi non siamo ancora stati chiamati”.

Poi, nei giorni seguenti aveva fatto sapere che al momento le erano solo state restituite le chiavi con cui i ladri si erano introdotti nell’abitazione. “Non so proprio come abbiano fatto ad averle”, aveva commentato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2022.