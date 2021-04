L'estate si avvicina e Cecilia Rodriguez si rimette a dieta

Cecilia Rodriguez si rimette a dieta. L’estate si avvicina e così la 31enne per un periodo starà a stecchetto, lo annuncia il fidanzato Ignazio Moser. Quando la sua ‘principessa’ si sveglia, lo sportivo la inquadra con il suo smartphone mentre si ‘stiracchia’ e fa stretching e rivela: “Siamo a dieta oggi?”. “Oggi inizia la dieta, sì”, replica la modella.

“Oggi è una giornata un po’ particolare, devo iniziare a fare una dieta, ma faccio tanta fatica, non so se anche a voi capita questo. Che dite: ‘Da lunedì inizio a fare la dieta…’ e poi il lunedì è cancellato dal calendario. A me capita molto spesso, ma soprattutto mi capita che mi viene una fame tipo quella dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, uguale, uguale, uguale!”, confessa poco dopo Chechu nelle sue IG Stories.

La Rodriguez nel suo primo giorno di dieta si concede subito pure un trattamento di bellezza per il corpo a Villa Brasini Beauty Clinic. Mentre è stesa sul lettino durante una seduta laser per avere la pelle luminosa, coinvolgendo l’esperta che si occupa di lei, spiega: “Diletta dice che non devo smettere di bere e mangiare”.

“Con i trattamenti si risolvono tutti i problemi”, le sottolinea Diletta Siniscalchi. Ceci è contenta: “Sono arrivata nel posto giusto allora”. E infatti subito dopo fa la criolipolisi, un trattamento di medicina estetica non invasivo che consente la riduzione del grasso localizzato attraverso l'uso del freddo, così l’odiosa ‘pancetta’ sull’addome scompare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2021.