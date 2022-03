Cecilia Rodriguez insieme alla sorella Belen a Le Iene: ascolti in risalita con i balletti delle due argentine

Cecilia Rodriguez arriva a Le Iene dalla sorella Belen, le due, sensuali più che mai, si divertono insieme a Teo Mammucari e danzano anche scatenate gli stacchetti. Gli ascolti, in deficit nelle scorse settimane, grazie anche ai balletti, vanno nuovamente su: il programma di Davide Parenti mette a segno un buonissimo 9,3% di share, il programma raccoglie davanti la tv 1 milione 417mila spettatori.

Cecilia per Le Iene sceglie un abito lungo con una scollatura pazzesca firmato Dan More. E’ il modello Black Iconic Panther Long Dress, ha un profondo spacco laterale, una scollatura maxi e spalline sottili decorate con delle fibbie a forma di pantera. Il vestito lascia la schiena nuda. La 31enne è sensualissima.

Belen veste in total denim firmato David Koma: minigonna aderente e con la chiusura laterale a una camicia over. Entrambi i capi hanno dei ricami floreali in bianco sui lati. Ai piedi décolleté bianchi col tacco a spillo di Alevi Milano.

“Sono le sorelle più famose d’Italia”, dice Mammucari nel presentare Chechu. “Sanno anche cucinare”, sottolinea ironico. Poi affonda con sarcasmo bonario: “Cecilia mica è venuta perché è la sorella di Belen, nooo! Dato però che Belen da sola è mezza conduttrice, almeno in due ne fanno una…”.

Le due ridono di gusto, auto ironiche. Ceci rimane lì e poco dopo, tra un servizio e l’altro, si scatena con la 37enne in balli sinuosi. Teo con le due si diverte. “E’ finito il GF Vip: voi ora di che caz*o parlate?”, gli chiede. “Parleremo delle tinte che si fa Teo Mammucari…”, scherza Belen. “O dell’Isola dei Famosi, visto che tra un po’ parte…”, le fa eco Cecilia. “L’Isola la guarderemo…”, sottolinea la maggiore. Sarà veramente così: in Honduras da naufraghi ci saranno il padre Gustavo Rodriguez e il fratello Jeremias.

Mammucari si diverte a stuzzicarle: “Ma del triangolo tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran che ne pensate?”. “Ci piace”, replica Ceci. “A noi piace ogni forma d’amore”, chiarisce Belen.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.