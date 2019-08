Cecilia Rodriguez al Lido: anche lei a Venezia 76, entusiasta di sfilare con gli altri vip

Cecilia Rodriguez arriva al Lido. E’ anche lei, come tanti altri vip, a Venezia 76. La modella 29enne sfilerà alla Mostra del Cinema grazie a uno sponsor, come preannunciato dal fidanzato Ignazio Moser a Chi. Anche lo sportivo è atteso in laguna.

“Venezia sei sempre magica!”, scrive Cecilia Rodriguez sul suo profilo social, accompagnando le parole con una foto in cui è ritratta in motoscafo, appena arrivata nella favolosa città italiana, una delle meraviglie del mondo. Non è sola. Con lei c’è Pamthemis, designer e fashion stylist, con cui l’argentina desidera scegliere un “super abito”, parole sue. Il look sul red carpet è essenziale per attirare i riflettori a un evento così importante.

“Dopo la montagna, esperienza stupenda, andremo come ospiti per un’azienda sponsor al Festival del Cinema di Venezia. Mi piacerebbe poter vedere la prima del film di Chiara Ferragni. Una donna... caz*uta”, ha rivelato Nacho al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Lui, però, a Venezia 76 non è ancora arrivato. Al momento c’è solo la sua fidanzata, da cui è praticamente inseparabile.

Chechu, prima di volare via, ha salutato Aspirina, la sua tenera cagnolina che purtroppo si è rotta il legamento di una zampetta e ora è costretta a essere trasportata in passeggino, almeno fino a quando non sarà guarita. Gli impegni lavorativi sono sempre una priorità, ancora di più quando si tratta di una manifestazione assolutamente unica, come la 76esima Mostra del Cinema di Venezia: esserci e farsi notare per la sorellina di Belen è importantissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.