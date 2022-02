Cecilia Rodriguez, la verità sugli ex fidanzati: 'Non sono mai stata innamorata prima’

Cecilia Rodriguez regala le sue confidenze sull’amore a Ex on the Beach, in onda su MTV. La modella 31enne, davanti alla domande scomode del ‘tablet del terrore’, non si nasconde. Dice la verità sugli ex fidanzati, tra i quali c'è Francesco Monte, piantato da lei in diretta tv al GF Vip dopo circa 4 anni per l'uomo con cui convive adesso, Ignazio Moser. Quando le viene chiesto quante volte sia stata innamorata, confessa: “Non sono mai stata innamorata prima”.

“Ho avuto tre o quattro fidanzati, pensavo di essere stata innamorata di tutti… uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”, svela Cecilia.

La sorella minore di Belen ha conosciuto il fidanzato 29enne al Grande Fratello Vip nel 2017, la sua rottura con Monte al reality per lo sportivo 29enne fece molto discutere all'epoca. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me passava qualsiasi cosa… Mi ha fatto innamorare la sua voglia di ridere. Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”, rivela ancora Chechu.

La Rodriguez confida che la sua prima volta è arrivata a quasi sedici anni. Poi, alla domanda su cosa pensino i suoi ex di lei, ironizza: “Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano!”. “Non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex, ci ho provato col mio primo ragazzo, ma non è andata”, prosegue ancora Ceci.

Cecilia non ha mai nascosto di essere una donna gelosa, in merito rivela: “Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2022.