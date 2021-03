Cecilia Rodriguez attaccata per un video in cui Ignazio la sculaccia: la madre sbotta

Cecilia Rodriguez pubblica in video inedito fatto la scorsa estate al mare. Nel breve filmato postato sul social la bella modella 31enne e il fidanzato Ignazio Moser danzano sinuosi. Lo sportivo, attratto dal fondoschiena dell’argentina, che si muove alla perfezione avvolto da un costumino succinto, non resiste: il ragazzo la sculaccia un paio di volte e poi sorride birichino. Le immagini scatenano qualche polemica. Alcuni attaccano Chechu, ma la madre, Veronica Cozzani, subito interviene e sbotta.

Cecilia nel suo video è scatenata. In barca, splendida in bikini, danza insieme a Moser. I due innamorati e contenti, sono l’immagine della felicità. La Rodriguez muove i fianchi, fa le giravolte, accompagnata dall’uomo che ama tra sguardi appassionati e la sculacciata sul sedere, che arriva per gioco.

“E’ un mix di simpatia, sfacciataggine e sana follia. Te lo sei scelto bene”, le scrivono i follower. E ancora: “Il fidanzato più ricercato del mondo e insieme siete la coppia più bella di tutto l’Universo”; “Sai perché piace?? Perché riesce sempre ad essere se stesso…”.

Non tutti però sono d’accordo. Qualcuno storce il naso, uno dei criticoni scrive: “Che squallore!”. Ma ci pensa Veronica a stopparlo e mettere subito i puntini sulle i.

“Fai parte delle carmelitane scalze?”, ribatte la Cozzani. Lo ritiene fuori luogo e parecchio bigotto e non ha alcun problema a farglielo notare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.