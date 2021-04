Cecilia Rodriguez senza Moser: Ignazio partito per l'Isola?

Cecilia Rodriguez è tutta sola a Milano, senza avere accanto il suo inseparabile fidanzato. Ignazio Moser è partito per l’Isola dei Famosi? Tutti i gossip dicono che sia proprio così, anche se la modella 31enne non apre bocca sull’assenza dell’amato. Tra fitness e parrucchiere, insieme alla sua cagnolina Aspirina, l’argentina trascorre le giornate e mantiene il più assoluto riserbo sulla questione reality.

Moser, dopo una lunga trattativa, avrebbe accettato di fare l’Isola, vincendo pure alcune ritrosie della fidanzata, particolarmente gelosa. Firmato il contratto, lo scorso 13 aprile avrebbe iniziato la quarantena per naufragare in Honduras, poi sarebbe partito per il Centro America.

Sempre stando alle voci di corridoio, Nacho avrebbe dovuto fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi il prossimo lunedì, 26 aprile, ora, però, sarebbe sopraggiunto un imprevisto che potrebbe mettere a rischio il suo arrivo: sarebbe bloccato in Messico.

Ilary Blasi intanto stasera dovrebbe accogliere nel suo show altri quattro naufraghi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Il nome di Ignazio rimane ancora nell’ombra: a causa del contrattempo lo sportivo e modello potrebbe entrare in ritardo nel cast.

Chechu assapora con nostalgia la solitudine, nelle sue IG Stories posta alcune foto di Moser, sicuramente andrà nello studio milanese del reality show per fare il tifo per lui, sempre che Ignazio abbia davvero detto di sì e raggiunga finalmente la meta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.