Satta e Boateng mondani dopo la reunion

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ritrovato l’ amore e soprattutto la passione dopo l’estate. Dopo aver ricomposto la famiglia con il figlio Maddox, la coppia è tornata anche mondana: eccoli insieme in occasione del Calzedonia Leg show, una sfilata con modelle mozzafiato, ma non abbastanza per il calciatore della Fiorentina che preferisce decisamente la camminata sexy della moglie Melissa…

