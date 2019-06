Celine Dion pubblica una foto in cui è magrissima, fan allarmati: 'Sei malata'

Celine Dion pubblica una foto in cui è ritratta sorridente ma magrissima. Nello scatto la cantante canadese 51enne indossa una t-shirt nera e una gonna di pelle. E’ seduta sul pavimento, nonostante il volto voglia ispirare serenità, i fan sono allarmati: per loro non sta attraversando un buon periodo. Temono per lei, la sua forma fisica è preoccupante per loro.

In foto è magrissima, i fan pensano che non mangi, che Celine Dion sia vittima dell’anoressia. Sono centinaia i commenti degli ammiratori dell’artista preoccupati: "Sei diventata troppo magra e appari irriconoscibile - scrive un follower - Devi aver cura della tua salute"."Sembri uno scheletro!... Che orrore! Sei quasi invisibile”, sottolinea un altro. "Mangia, ti prego mangia", sottolineano molti.

E’ magrissima, sempre di più. Non è la prima volta che l’eccessiva perdita di peso di Celine Dion scatena i fan e li mette in ansia per le sue condizioni di salute. Già ad aprile scorso le voci di anoressia che la riguardavano si erano fatte insistenti. La cantante era intervenuta personalmente per smentirle. “E' vero che sono un po' più magra di prima. Ma tranquilli, va tutto bene, non c'è da preoccuparsi, ho scoperto una nuova passione... la danza”, aveva spiegato. Il peggioramento appare, però, evidente nella foto e i rumor non la smettono di circolare. Del resto le immagini condivise da lei stessa di certo non aiutano.