Garko e Gabriele Rossi in Egitto

Gabriel Garko, 47 anni e Gabriele Rossi, 31, sono in vacanza insieme in Egitto. I due attori si sono concessi alcuni giorni di relax al mare. Alloggiano in un resort esclusivo e hanno affittato uno yacht per godersi appieno il mare. Dopo le vacanze in montagna, questa volta...

TUTTI I VIDEO