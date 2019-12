Cesare Cremonini con la fidanzata sul social: le ha dedicato una canzone

Cesare Cremonini non si nasconde più. Il cantante posta una foto sul social con la fidanzata, Martina Margaret Maggiore. Nel post che l’accompagna cita alcuni versi del suo nuovo singolo, “Giovane stupida”. Le ha dedicato una canzone, uno degli inediti contenuti nell'album "Cremonini 2C2C The Best Of”.

L’artista 39enne si è innamorato di Martina, 21 anni. La giovane età della fidanzata, con cui è felice sul social lo fa riflettere, ma al tempo stesso è pazzo di lei. “Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell’Universo. Poi vedo te” recita il pezzo.

Cesare Cremonini sulla canzone dedicata a Martina, a Radio Deejay, in diretta con Linus e Nicola Savino, ha raccontato: “Alla fine della canzone io sono in ginocchio davanti a una ragazza di 20 anni, perché poi finisce sempre così… La cosa interessante è il gap generazionale, noi abbiamo 19 anni di differenza, la canzone parla di questo. E’ una canzone d‘amore ma c’è molto di più. Racconta quello che stiamo vivendo”.

Cremonini è uscito allo scoperto con la fidanzata a fine settembre. Lei gli ha stravolto la vita. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’album ha rivelato: “C’è stato il momento in cui ero single e poi mi sono fidanzato con una più giovane, la canzone è nata da lì".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.