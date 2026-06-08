Il cantautore 46enne balla con la danzatrice 34enne sulle note de “La ragazza del futuro”

La folla di oltre 60mila persone entusiasta: i due ormai vivono la loro storia alla luce del sole

Una notte di musica, emozioni e amore sotto il cielo di Roma. Cesare Cremonini infiamma il Circo Massimo davanti a oltre 60mila spettatori. Uno dei momenti del concerto fa battere il cuore ai fan più di tutti. A un certo punto dello show, mentre risuonano le note di La ragazza del futuro, sul palco arriva Caterina Licini, la fidanzata del cantautore bolognese 46enne. I due danzano insieme: è un momento di pura magia.

Cesare Cremonini, sorpresa romantica al concerto Circo Massimo: sul palco arriva la fidanzata Caterina Licini

La ballerina e Cremonini si lasciano andare a una coreografia dolce e intensa, fatta di sguardi complici, sorrisi e movimenti che raccontano il loro legame. I due condividono un frammento di intimità davanti a una folla immensa, che applaude. Caterina sul suo profilo Instagram pubblica il video dell’esibizione: piovono ‘like’.

Il cantautore 46enne balla con la danzatrice 34enne sulle note de “La ragazza del futuro”

La loro storia d'amore continua. E’ stata proprio la danza a farli incontrare. Caterina, professionista affermata nel mondo dello spettacolo, aveva già incrociato il cammino di Cesare sul set del videoclip di Ora che non ho più te. Da quell'incontro sarebbe nata una sintonia speciale, cresciuta lontano dai riflettori, fino a trasformarsi in una relazione sempre più solida. Per mesi i due hanno protetto la loro privacy, oggi non nascondono più la felicità che li unisce. Lo scorso gennaio il cantante aveva già lasciato intravedere qualcosa condividendo alcuni scatti di un viaggio negli Stati Uniti insieme alla 34enne.

La folla di oltre 60mila persone entusiasta: i due ormai vivono la loro storia alla luce del sole

Dopo il concerto romano, Cremonini ha voluto dedicarle pubblicamente parole piene di affetto: "Grazie per aver ballato la musica del futuro con me", ha scritto sui social, accompagnando il messaggio con alcune immagini del backstage. Per Caterina, padovana, il mondo dello spettacolo non è certo una novità. Nel 2011 aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi sfiorando il Serale, per poi costruire negli anni una carriera solida.