Charlene di Monaco, come sono cresciuti i gemellini! Guarda

Jacques e Gabriella sono davvero teneri. La mamma Charlene di Monaco pubblica una nuova foto dei due figli e lo scatto fa subito il giro del mondo. I gemellini che a dicembre prossimo compiranno sei anni sono cresciuti parecchio: belli, affiatati, sorridenti, sempre più uniti, nell’immagine condivisa i piccoli si tengono abbracciati, come non volessero lasciarsi più.

Charlene accompagna la foto con un semplice cuore rosso a commento. E’ orgogliosa dei suoi due dolcissimi gemelli che sembrano essere estremamente protettivi l’uno con l’altra. Espressivi, svegli, elegantissimi, sul social si guadagnano una pioggia di ‘like’.

Charlene di Jacques e Gabriella qualche mese fa aveva detto: “Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza. Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente”. Aveva anche aggiunto di quanto fosse “estenuante, ma anche molto stimolante” crescerli.

Dei figli apprezza il “sapersi adattare in tutte le situazioni”, e pure una grande forza, quella “che permette loro di dire quello che pensano e sentono, in qualsiasi circostanza”. A scuola li accompagna sempre il padre, Alberto di Monaco, poi è la bionda a occuparsi principalmente di loro due: “Quando, invece, tornano a casa, inizia il mio lavoro e continua fino al giorno successivo. Di solito le serate sono molto movimentate. Fanno a gara per chi dormirà con la mamma, perché adorano arrampicarsi nel nostro letto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.