Charlene di Monaco dopo 3 mesi riabbraccia i figli e il marito Alberto: foto

Alberto e Charlene di Monaco non sono a un passo dall’addio, nonostante i rumor insistenti. Il principe e i figli raggiungono la principessa in Sudafrica. La bella 43enne dopo 3 mesi riabbraccia i piccoli e il marito. Pubblica sul suo profilo Instagram una serie di foto scaccia crisi, ritratto di una famiglia felice: la reunion con il 63enne e i gemelli Jacques e Gabriella, 6 anni, la riempie di gioia.

Charlene Wittstock festeggia e pubblica cinque scatti che la immortalano insieme alla sua famiglia. “Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me”, scrive accompagnando le immagini. Poi svela un curiosissimo retroscena: “Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare”. In effetti la frangetta della bambina è piuttosto insolita ed eccentrica, quanto il taglio corto della mamma.

C’è chi tira un sospiro di sollievo per le foto che arrivano a smorzare i gossip sulla separazione tra Charlene e Alberto, c’è anche chi, però, crede siano state fatte ad hoc per rassicurare i sudditi sulle voci di un imminente divorzio.

La principessa è in Sudafrica dallo scorso maggio, bloccata per i postumi di un’infezione. E’ stata operata per ben due volte, la seconda a metà agosto. In un’intervista al magazine sudafricano News24, Charlene aveva svelato di aver subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene fatto per rendere possibili impianti nella zona dei molari. L’operazione ha causato però un’infezione che ha coinvolto le orecchie che non le ha permesso di spostarsi: il suo apparato uditivo ora non può sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi. Dal Principato era stato reso noto che Alberto e i figli sarebbero stati con lei durante la convalescenza. Ed ora eccoli tutti insieme, felici e contenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.