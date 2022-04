Charlene di Monaco riappare in pubblico: le prime foto in famiglia dopo la malattia

Charlene di Monaco finalmente riappare in pubblico. Sui social dell’account ufficiale del principato arrivano le prime foto in famiglia dopo la lunga e misteriosa malattia. La principessa sfoggia un nuovo look: ha i capelli cortissimi e più chiari, indossa un abito bianco romantico con disegno floreale. Posa con il marito Alberto di Monaco e i due figli, i gemelli Jacques e Gabrielle.

Il fotografo reale Eric Mathon ha immortalato Charlene Wittstock insieme al principe 64enne e ai loro bambini di 7 anni prima durante la messa, poi nei giardini reali in una tenera Easter card. Gli scatti mostrano una ritrovata serenità. Era da novembre scorso che l’ex nuotatrice 44enne non compariva in pubblico, da quando era tornata a Monte Carlo dopo quasi 6 mesi: era rimasta bloccata nel suo paese natale a causa di un’operazione per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo effettuato per permettere di fare degli impianti nella zona dei molari.

Da quel momento è iniziato per Charlene un vero e proprio calvario. Dopo l’intervento è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie. A seguito di questa le era impossibile prendere un aereo perché il suo apparato uditivo non sopportava una pressione superiore ai 20 mila piedi.

Il 13 agosto 2021 la principessa si era dovuta sottoporre a una nuova operazione, in quell’occasione Alberto e i gemelli erano volati in Sudafrica per starle accanto durante la convalescenza. Poi, in pieno autunno, il ritorno nel Principato. “La Principessa Charlene può ora continuare la sua convalescenza nel Principato con suo marito e i suoi figli al suo fianco”, aveva detto il palazzo di Monaco, assicurando che “appena ristabilita, avrebbe ripreso anche gli impegni pubblici”. Così non è stato. Le sue precarie condizioni di salute l’hanno costretta a una lenta ripresa in una clinica in Svizzera. Ora, però, tutto pare essersi finalmente risolto: la promessa di un ritorno alla normalità sembrerebbe poter essere mantenuta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/4/2022.