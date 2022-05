Charlene di Monaco riappare al primo evento ufficiale con la figlia: foto

Torna a splendere. Charlene di Monaco riappare bellissima e sorridente al primo evento ufficiale, con lei c’è la figlia. La principessa e Gabriella sono insieme e si tengono abbracciate alla Monte Carlo Fashion Week.

La 44enne condivide sul suo profilo social una foto in cui è con la sua piccola di 7 anni. Manca il fratello gemello della bambina, Jacques. Charlene scrive: “Ho adorato ogni momento della preparazione della mia Principessa per il suo primo evento ufficiale. Ci aspettiamo una bellissima serata ai premi della moda”.

Si regala nuovamente una serata speciale, concedendosi pure a stampa e fotografi. Charlene rilascia alcune dichiarazioni. Il suo stato di salute “è ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso”. La Wittstock precisa che tutti i suoi sforzi ora sono su “figli, su mio marito e sulla mia salute, che sono le mie priorità”.

Charlene Wittstock smentisce le voci di divorzio dal principe Alberto. Poi rivela: “Mio marito mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia. E grata a chi mi ha sempre mandato messaggi positivi e calorosi quando ero lontana”. Sulla figlia, salita anche in passerella con lei per un breve saluto al pubblico da Nice Matin svela: “Gabriella non era per niente nervosa, anzi era divertita. E quando è andata in scena avrebbe potuto fare uno show!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.