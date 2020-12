Charlene di Monaco, colpo di testa: taglio di capelli stile punk, guarda

Charlene di Monaco fa un vero e proprio colpo di testa e lascia tutti a bocca aperta. La principessa 42enne, moglie di Alberto di Monaco e mamma dei gemellini Jacques e Gabriella, 6 anni, poco prima di Natale si regala un taglio di capelli stile punk.

L’acconciatura bon ton di Charlene è solo un lontano ricordo, come pure il suo stile classico ed elegante in fatto di outfit. Dimentica la sobrietà e opta per un taglio di capelli asimmetrico con lunghezze scalate e soprattutto la rasatura completa della chioma sul lato sinistro e sotto la nuca.

Solitamente super chic, ora entra a far parte delle ‘bad girl’. Charlene di Monaco appare così alla tradizionale cerimonia della consegna dei regali. L’evento ufficiale a cui prende parte con marito e figli la fa ammirare dai sudditi e dal mondo intero con uno stile punk e rock al tempo stesso, sicuramente lontano anni luce da quello a cui aveva abituato tutti sinora.

Per molti il cambiamento di look sottolinea la sua svolta dopo un 2020 piuttosto difficile. Al magazine sudafricano Huisgenoot Charlene ha detto: “Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”. Ha rivelato di aver dovuto dire addio a due cari amici nel giro di dieci giorni e di aver temuto per la salute del padre, che ha subito un delicato intervento. “Ho il privilegio di fare un certo tipo di vita, è vero, ma spesso sono triste perché mi mancano la mia famiglia e miei amici in Sudafrica”, ha anche sottolineato la principessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.