Charlene Wittstock dopo quasi 6 mesi torna a Monaco e riabbraccia il principe Alberto e i figli: foto

Charlene Wittstock dopo quasi 6 mesi torna a Monaco e riabbraccia il principe Alberto e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, 6 anni. La principessa 43enne era rimasta bloccata in Sudafrica dallo scorso marzo, ora i primi scatti ufficiali, condivisi dai profili social del Principato la ritraggono felice ed emozionata accanto alla sua famiglia nel cortile di palazzo Grimaldi a Monte Carlo.

“Lunedì 8 novembre il principe Alberto, la principessa Stephanie, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno accolto la principessa Charlene. Un incontro pieno di gioia e di emozione”, si legge nella didascalia che accompagna le immagini scattate dal fotografo reale Eric Mathon.

Un problema di salute l’ha tenuta lontana dal marito e dai suoi piccoli. Volata in Sudafrica per alcuni impegni legati alle cause animaliste ed umanitarie per cui si espone in prima persona, Charlene è rimasta bloccata, come rivelato da lei stessa al magazine News24 lo scorso luglio, per un’operazione per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo effettuato per permettere di fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’intervento, però, è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie. A seguito di questa le era impossibile prendere un aereo: il suo apparato uditivo non sopportava una pressione superiore ai 20 mila piedi.

Il 13 agosto è arrivata la notizia di una nuova operazione, durata ben 4 ore. Il principe Alberto e i figlio sono volati da Charlene a fine mese, proprio per starle accanto durante la convalescenza, poi sono tornati a Monaco.

La lontananza ha scatenato continui rumor su una possibile crisi tra Charlene e Alberto. Poi le prime buone notizie. “Charlene sta molto meglio, quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene. Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale. Non è possibile per me dare una data esatta, ma prometto che quando sarà il momento lo saprete”, ha spiegato qualche settimana fa il principe alla stampa. E così è stato. La Wittstock il prossimo 19 novembre, quando si celebrerà la festa, ci sarà.

