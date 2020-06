Charlize Theron era un po’ stufa di non poter più uscire di casa e soprattutto di non poter portare le proprie figlie a mangiare fuori. Così l’altro giorno le tre – Charlize, Jackson e August - sono state avvistate a Malibu, la località californiana a pochi passi da Los Angeles dove abitano tantissime delle celebrità più famose del mondo, sono andate a pranzo da Armani Nobu. I paparazzi le hanno immortalate sotto al sole mentre tornano alla macchina, Charlize e August con la mascherina sul viso, mentre Jackson senza.

Lo scorso anno la diva di origini sudafricane ha spiegato che Jackson, adottata nel 2012 (anche August è adottata), ha ben presto capito di essere una femmina, sebbene sia nata in un corpo maschile. “Pensavo fosse un ragazzo fino a quando non mi ha guardato e mi ha detto: ‘Io non sono un maschio’. Aveva tre anni. Così eccole: ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere serene”, ha raccontato la 44enne.

“Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere. Farò tutto ciò che è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e siano protetti nel poterlo esprimere”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/6/2020.