Charlize Theron è apparsa bellissima all’evento ‘Women in Hollywood’ a Los Angeles. L’attrice 44enne è stata tra i divi più fotografati sul red carpet della serata, che ha segnato la 26esima edizione, che si è svolta al Four Seasons Hotel e per l’occasione ha scelto un look blu e nero. Sotto a un giacchetto di pelle ha indossato un maglione a collo alto, poi una gonna blu elettrico e stivali.

Durante la serata sono state celebrate 10 donne che si sono distinte nel mondo dello spettacolo nell’ultimo anno, nella musica, nel cinema, nella tv e non solo. Premiate per il loro contributo creativo e culturale sono state Scarlett Johansson, Mindy Kaling, Nicole Kidman, Melina Matsoukas, Gwyneth Paltrow, Dolly Parton, Natalie Portman, Jodie Turner-Smith, Lena Waithe e Zendaya.

Dallo scorso weekend Charlize è nei cinema di tutti gli Stati Uniti con il film animato ‘La Famiglia Addams’. Presta infatti la voce al personaggio di Morticia.

Scritto da: la Redazione il 15/10/2019.