Charlotte Casiraghi, 32 anni, e Dimitri Rassam, 37, durante il fine settimana si sono sposati in chiesa. Dopo il matrimonio civile a Palazzo Grimaldi lo scorso primo giugno, la coppia si è giurata amore terno di fronte a Dio.

Il matrimonio ha avuto luogo sabato 29 giugno nella romantica cornice di una chiesa in Provenza, l'Abbazia di Saint-Marie de Pierredon, nei pressi di St. Remy de Provence. La coppia ha poi festeggiato con un ricevimento privato, blindatissimo, come anche la cerimonia. Il sì, secondo le indiscrezioni, sarebbe avvenuto al cospetto del Principe Alberto, Carolina di Monaco, mamma della sposa, Andrea e Pierre Casiraghi, fratelli di Charlotte, la sorella minore Alessandra di Hannover, e l'attrice Carole Bouquet, mamma dello sposo.

Per il matrimonio in chiesa Charlotte Casiraghi ha scelto un classico abito bianco con velo. Tra le mani teneva un bouquet fatto di spighe e fiori di lavanda. In bianco anche Dimitri Rassam. La coppia ha un figlio, il piccolo Balthazar, nato il 23 ottobre del 2018. Charlotte è anche mamma di Raphael, nato il 17 dicembre del 2013 dalla relazione con l'attore comico francese Gad Elmaleh.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.