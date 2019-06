Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam finalmente sono andati a nozze. Sabato 1 giugno la principessa 32enne e il produttore 37enne si sono scambiati i voti con una cerimonia civile a Palazzo Grimaldi. Grande emozione per la coppia. Secondo indiscrezioni Dimitri e Charlotte in concomitanza con il matrimonio avrebbero anche battezzato il figlio Balthazar, 7 mesi. La giovane Casiraghi è anche madre di Raphael, 5 anni, nato dalla relazione con il comico Gad Elmaleh. Pure Rassam ha un’altra figlia di 7 anni avuta dall’ex moglie, la modella russa Masha Novoselova.

Nozze privatissime per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: presenti solo i parenti stretti, i reali di Monaco, e gli amici più cari, tra i quali Bianca Brandolini d’Adda e Margherita Missoni. Per l’occasione la sposa ha indossato un abito creato per dallo stilista di Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello, corto, in broccato color grigio, con tre fiocchi davanti. Dopo il sì gli sposi e gli ospiti hanno festeggiato con un pranzo all’aperto. Ma non è finita qui…

Per celebrare le nozze al calar del sole è andato in scena il super party blidantissimo. La coppia ha scelto una location speciale: il giardino di Villa La Vigie, dimora di Karl Lagerfeld, grande amico della famiglia reale monegasca. Per rendere omaggio allo stilista scomparso lo scorso febbraio, Charlotte ha indossato un meraviglioso abito Chanel color avorio, con bustier senza spalline. Al collo la collana con tre giri di diamanti appartenuta alla nonna, Grace Kelly.

Charlotte ha imitato l’ex attrice americana che nel 1956 sposò il principe Ranieri di Monaco, scomparsa in un incidente stradale nel 1982, anche nello stile dell’acconciatura: per lei un faux bob con cui ha raccolto i capelli e messo in risalto il bel volto. Fascinoso Dimitri con lo smoking con giacca avorio e pantalone nero.